Фото: Телеграм-канал SHOT

Жители Энгельса сообщают об упавших на дом и машину обломках сбитого летательного объекта. В социальных сетях появились новые кадры, якобы запечатлевшие обломки аппарата, сбитого ПВО за городом.

Как сообщает один из Телеграм-каналов, обломки сбитого неопознанного объекта упали на территорию частного жилого дома и машину. Горожане также пишут, что в районе Летки детей эвакуировали из детских садов. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, сегодня, 29 декабря, на территории Энгельсского района силы ПВО сбили некий летающий объект. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

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