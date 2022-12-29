Во Фрунзенском районе отключили отопление до ночи

Сегодня, 29 декабря, во Фрунзенском районе Саратовской области отключили отопления до ночи, о чем сообщает ООО «КВС».

ПАО «Т Плюс» проводит ремонтные работы на сетях. На время них прекращена подача центрального отопления абонентам по адресам Емлютина,44, литера А, Б, В.

Восстановить подачу тепло ресурса обещают к 23:00.

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