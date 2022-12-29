Фото: администрация Заводского района

Саратовские вандалы снова разгромили сани в сквере Дружбы народов. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале администрация Заводского района.

- Уже второй раз на санях в сквере Дружбы народов вандалы порвали гирлянду. Сегодня ее восстановят.

Просим бережно относиться к украшениям. Они сделаны для того, чтобы порадовать вас и создать новогоднее настроение, - пишут чиновники.

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