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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 8:00

В Балашовском районе пенсионер на Chevrolet Niva протаранил опору ЛЭП

Пострадала 62-летняя женщина
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Балашовском районе пенсионер на Chevrolet Niva протаранил опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сегодня, 29 декабря, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 11:00 на 238 километре автодороги 62-летний водитель «Шевроле Нивы» на скорости потерял управление автомобилем и врезался в опору линий электропередач.

В результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка «Нивы». Пенсионерку доставили в больницу.

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