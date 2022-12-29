фото: ГИБДД

В Балашовском районе пенсионер на Chevrolet Niva протаранил опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сегодня, 29 декабря, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 11:00 на 238 километре автодороги 62-летний водитель «Шевроле Нивы» на скорости потерял управление автомобилем и врезался в опору линий электропередач.

В результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка «Нивы». Пенсионерку доставили в больницу.

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