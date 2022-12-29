В 2023 году в Саратовской области очередь на жилье сократится на 1300 сирот, об этом сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

За 2 года, очередь на жилье сократилась с 6 тысяч до 3660 сирот. Программа реализуется благодаря поддержке Вячеслава Володина. В следующем году область получит на дополнительное финансирование из федерального бюджета, что позволит сократить очередь еще на 1300 человек. Планируется, что к 2025 году все сироты, стоящие в очереди на жилье, получат положенное.

Качество предоставляемого в регионе жилья также удалось повысить. Раньше максимальная стоимость квадратного метра, по которой приобреталось социальное жилье, составляла 32 тысячи рублей, то в следующем году эту сумму планируется увеличить до 70,5 тысячи рублей.

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