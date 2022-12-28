Прокуратура Ленинского района взялась за пешеходный переход на 2-й Дачной. Об этом сообщает сайт регионального ведомства.

Сергей Филиппенко потребовал провести проверку перехода в Ленинском районе. Прокуроры отметили неудовлетворительное состояние перехода, в том числе отсутствие освещения на протяжении длительного времени.

Районная прокуратура внесла представление главе администрации Ленинского района, после чего в переходе провели косметический ремонт и оборудовали освещение.

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