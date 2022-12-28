Саратовской ГЭС исполнилось 55 лет

Саратовская ГЭС

Саратовская ГЭС отмечает 55 лет со дня пуска первых гидроагрегатов. Станция успела выработать более 309 млрд кВт/ч электроэнергии. Этой мощности хватило на обеспечение потребностей всего населения Саратовской области в течение 125 лет.

Строительство Саратовской ГЭС началось 5 июня 1956 года. Проектные и изыскательские работы вел московский институт «Гидропроект». В итоге строительство сооружения длилось 15 лет. В декабре 1967 года были пущены первые четыре агрегата станции.

Сейчас по мощности Саратовская ГЭС входит в десятку крупнейших российских гидростанций – 1 427 МВт. На сегодня из 24 гидроагрегатов обновлены 18, заменено три четверти основного оборудования. Об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области по данным пресс-службы РусГидро.

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