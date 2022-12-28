В Саратовской области в сарае нашли труп 17-летнего подростка

ЧП в Саратовской области

Житель Советского района Саратовской области обнаружил тело сына в сарае. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

Инцидент произошел 5 декабря 2022 года в селе Любимово. Житель дома на улице Центральная позвонил фельдшеру и рассказал, что обнаружил в сарае своего двора 17-летнего сына без признаков жизни.

Медик в течение 20 минут проводила реанимационные мероприятия, но спасти пострадавшего не удалось. Есть основания полагать, что погибший ушел из жизни добровольно. На учете у психиатра парень не состоял.

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