Под Красноармейском снова нашли очаг африканской чумы свиней

В Красноармейском районе Саратовской области снова нашли очаг африканской чумы свиней в дикой природе. Об этом сообщили в ветеринарном управлении правительства региона.
По сведениям чиновников, заболевание диагностировали у стайки диких кабанов в охотничьем угодье Нижнебанновского муниципального образования. Карантин был введен на территории с 26 декабря.
Территория в радиусе пяти километров от найденного эпицентра инфекции считается наиболее опасной зоной – риск заражения животных здесь особенно высок. Следят за животными также в радиусе 50 километров от очага.
Ветеринары работают над предотвращением дальнейшего распространения инфекции. Ранее под Красноармейском уже находили очаг АЧС в этом месяце.
Заболевание опасно лишь для диких кабанов и домашних свиней и не поражает человека.
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