В Балашове соседи спасли пьяного мужчину из горящего одноэтажного дома

фото: МЧС

В Балашове Саратовской области вчера вечером, 27 декабря, мужчина пострадал на пожаре, сообщает ГУ МЧС по региону.

О пожаре в восьмиквартирном одноэтажном доме по адресу Коммунистическая, 36 пожарным сообщили около одиннадцати часов вечера. Задымление в одной из квартир заметила соседка, она, при помощи еще одного жильца дома, попала к источнику возгорания. В квартире балашовцы также заметили 47-летнего хозяина жилплощади, он надышался гарью.

Соседи вытащили пострадавшего на улицу и передали медикам, подъехавшим на вызов к горящему дому, сейчас мужчина находится в больнице с отравлением продуктами горения.

Предварительно, пожар мог произойти из-за беспечного курения владельца квартиры на диване, комната, из которой соседи вытащили пострадавшего, обгорела на площади 30 квадратных метров, – сообщили в региональном МЧС.

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