Дом Яхимовича

Арбитражный суд обязал застройщиков возместить стоимость восстановительных работ по дому Яхимовича. Об этом сегодня сообщил комитет культурного наследия Саратовской области.

Арбитражный суд Саратовской области завершил рассмотрение дела о строительстве вблизи объекта культурного наследия «Доходный дом В.А.Яхимовича» (Саратов, ул. Советская, 3/5). Свои исковые требования заявил ГАУК «Научно-производственный центр по Саратовской области», за которым закреплено право оперативного управления зданием.

Согласно иску, застройщики при строительстве нескольких блок-секций здания по улице Советская, 9/30 не предприняли необходимых мер по сохранению памятника. В том числе, проигнорировали обязательства при сносе старого здания, в числе которых обязательства по полному мониторингу состояния памятника во время нового строительства, в результате чего памятник архитектуры получил ущерб. Необходимые документы так же не были подготовлены в указанные сроки.

Судом было установлено, что застройщиком блок-секций «2В» и «2Г», а также секции «2А» является АО «Специализированный застройщик «Шэлдом», а застройщиком блок-секции «2Д» и блок-секции «2Е» (подземный гараж) является ООО «Лепта». Кроме того, суд назначил судебную экспертизу, которая подтвердила позицию ГАУК «НПЦ». По мнению экспертов, повреждения памятника стали следствием отсутствия корректировки проектной документации после увеличения строительных объёмов и документации по сохранению объекта культурного наследия, отсутствия мероприятий по восстановлению работоспособности конструкций объекта культурного наследия, а также строительства на недопустимо близком расстоянии от объекта культурного наследия.

Вчера, 26 декабря, Арбитражным судом оглашено решение. Суд решил взыскать с застройщиков сумму в 70 438 600 рублей в качестве ущерба.

Денежные средства планируется направить на восстановление нормативного состояния объекта культурного наследия.

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