Председателем молодежного парламента при Саратовской облдуме избран Никита Смирнов

Никита Смирнов. Фото: соцсети

Председателем молодежного парламента при Саратовской областной думе избран представитель СГМУ Никита Смирнов, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

Заместителем председателя молодежного парламента назначен Сергей Литяк, он был делегирован гордумой. Ответственным секретарем стала Арина Чабаненко.

Также на заседании утвердили структуру молодежного парламента и назначили руководителей комитетов.

Никита Смирнов известен как молодежный активист – бывший студент СГМУ им. В. И. Разумовского создал в Саратове штаб поддержки президента Владимира Путина.

Отметился он и одиозными инициативами – так, в конце 2017 года Смирнов направил заявление в прокуратуру Саратовской области, по факту непостановки в реестр организаций-иноагентов местной региональной общественной организации инвалидов (СРООИБСД).

После масштабного обсуждения этой темы в СМИ, Смирнов отозвал заявление и написал в соцсетях, что готов помочь организации в ее работе.

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