За сутки коронавирус диагностировали у 86 жителей Саратовской области

Вчера, 26 декабря, в Саратовской области диагностировали у 86 человек, накануне диагноз был поставлен 81 пациенту, – сообщает региональное правительство.

Больше всего больных в облцентре – 33 человека, в Вольском районе – 21, в Балаковском и Энгельсском районах – по 10 пациентов, в Краснопартизанском и Ершовском – по пятеро больных.

Среди заболевших 12 несовершеннолетних и 26 человек старше 65 лет. С начала пандемии в 2020 в Саратовской губернии COVID-19 нашли у 301 735 пациентов, из них выздоровели 295 098.

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