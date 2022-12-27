Под Энгельсом 18-летний парень на «Приоре» влетел в столб – травмы получил водитель и его пассажирка-подросток

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 26 декабря, в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области в аварии пострадало два человека, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Около 21:40 на улице Комарова 18-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел на большой скорости в столб, травмы получил сам молодой человек и его 14-летняя пассажирка.

Водителю потребовалась госпитализация, девочка обошлась разовой медицинской помощью, сейчас она дома.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.