Под Энгельсом 18-летний парень на «Приоре» влетел в столб – травмы получил водитель и его пассажирка-подросток

Фото: Госавтоинспекция
Вчера вечером, 26 декабря, в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области в аварии пострадало два человека, сообщает Госавтоинспекция по региону.
Около 21:40 на улице Комарова 18-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел на большой скорости в столб, травмы получил сам молодой человек и его 14-летняя пассажирка.
Водителю потребовалась госпитализация, девочка обошлась разовой медицинской помощью, сейчас она дома.
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