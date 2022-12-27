Володин раскритиковал подрядчика ремонта ДК в ЗАТО Светлый за срыв сроков

Фото: Володин. Саратов / Telegram

В ЗАТО Светлый Саратовской области подрядчик сорвал сроки окончания работ и теперь выполняет отделку на морозе. Об этом сегодня, 27 декабря, рассказал Телеграм-канал сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Политик потребовал отложить наружную отделку ДК до апреля. Председатель Госдумы помог найти средства на реконструкцию по просьбе местных жителей. При этом, подрядчик сорвал установленные сроки из-за недостаточного количества строителей на объекте, – из-за этого отделку здания проводят зимой. Володин отметил, что такой подход недопустим.

– Останавливайте внешние работы до апреля. Завершайте только то, что имеет отношение к вентилируемому фасаду. Все, что требует использования раствора, остановите, иначе качество ухудшится и надо будет переделывать. И не занимайтесь очковтирательством, тем более это чревато. Деньги сейчас потратите, их потом надо будет искать. – объяснил местным чиновникам Вячеслав Володин.

Председатель парламента также потребовал рассчитаться с рабочими за выполненную работу весной и напомнил, что власти должны работать с ответственными подрядчиками.

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