Под Дергачами Саратовской области спасли подростков и молодого мужчину из сломавшейся машины

Фото: Облспас

Сегодня ночью, 27 декабря, в Дергачевском районе Саратовской области сотрудники облспаса пришли на помощь замерзающим в сломавшемся авто людям. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Спасатели получили вызов около двух часов ночи, обратившийся рассказал, что находится у поселка Васильевка, у него и его товарищей сломалась машина и им требуется помощь.

На место прибыли спасатели, они эвакуировали трех молодых людей 16, 17 и 24 лет и довезли их до ближайшего населенного пункта. От медпомощи парни отказались.

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