Бусаргин выгнал директора правительственной фирмы за попытку купить Land Cruiser

Фото: Архив КП

Директор ООО «Госжилстрой» Дмитрий Маковский и его заместитель по финансам лишились своих должностей за сомнительные закупки и премии. Эту информацию изданию подтвердили сразу несколько источников в правительстве области.

«Госжилстрой» является государственной организацией – ее учредителем значится областной минстрой. Занимается предприятие «управлением строительством и ведением технического надзора за строительством», как указано на официальном сайте. В начале декабря стало известно, что ООО решило приобрести Toyota Land Cruiser 200 за 8,9 миллионов рублей. Но после того, как информация вышла в СМИ, закупка была отменена.

Губернатор Роман Бусаргин публично заявлял, что такие закупки неправильны и поручил организовать проверки по расходованию средств в областной организации. По информации источника, близкого к ситуации, проверка действительно была и выявила много интересных деталей. Например, автомобиль планировали приобрести не в новом состоянии, сама структура закупочной документации намекала на то, что целью было конкретное транспортное средство у конкретного лица. В довесок к этому обстоятельству выяснилось, что руководители предприятия не жалели себя регулярно премировать на кругленькие суммы – доходило до полумиллиона рублей.

По информации наших источников в правительстве, Маковский после вскрывшихся фактов был освобожден от должности, за ним отправился его заместитель, отвечавший за финансовую деятельность. Такое решение было принято по прямому указанию губернатора, когда ему доложили о результатах ревизии.

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