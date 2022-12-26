Жителя Хвалынска приговорили к 13 годам колонии и штрафу в миллион рублей за растление малолетней падчерицы

В Саратовской области мужчину приговорили к наказанию в колонии строгого режима и компенсации морального вреда в миллион рублей за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как уточнили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ведомства, 39-летний житель Хвалынского района Саратовской области изнасиловал свою падчерицу. На момент совершения преступления мужчина был нетрезв, он уединился с девочкой в своем доме и изнасиловал ее, применяя насилие.

Через некоторое время девочка рассказала о случившемся маме, та обратилась к правоохранителям. Суд приговорил насильника к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также взыскал с мужчины денежную компенсацию в пользу ребенка – ее сумма составила миллион рублей.

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