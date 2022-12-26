Дефицит бюджета Саратовской области в 2022 году сократился вдвое – до семи миллиардов рублей

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина на заседании

Сегодня, 26 декабря, на заседании регионального законодательного собрания, депутаты Саратовской облдумы одобрили бюджет региона на 2022 год. Дефицит бюджета составил около семи миллиардов рублей.

Все последние поправки в бюджет перечислила министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина. Так, по словам чиновницы, доходы бюджета увеличили почти на 6 миллиардов рублей – в нем предусмотрены траты на социальные выплаты на детей, а также увеличение резервного фонда области до 1,4 миллиарда рублей, дополнительно было выделено 100 миллионов.

Бегинина также отметила, что в 2022 году дефицит бюджета был сокращен с 14 миллиардов рублей вдвое – до 7 миллиардов. Министр отметила, что регион погасил все банковские кредиты.

Отвечая на вопрос парламентария Александра Бурмака, Бегинина назвала сумму госдолга Саратовской области – он составил 59,3 миллиардов рублей, министр подчеркнула, что это «экономически безопасный уровень».

Бегинина также сообщила о росте доходов бюджета губернии благодаря налоговым сборам и поступлениям от промышленности на шесть миллиардов.

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