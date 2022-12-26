Сабрина и Моника. Региональный ЗАГС рассказал о новорожденных в Саратовской области с необычными именами

Региональное управление ЗАГС сегодня, 26 декабря, рассказало о рожденных на прошлой неделе детях, которым родители дали необычные имена.

Так, трем девочкам выбрали имена Амалия, Моника и Сабрина, двоих мальчиков назвали Фаилем и Эрнестом. За неделю в ЗАГСах Саратова, Энгельса и Балакова зарегистрировали 241 дитя, – 117 мальчиков и 124 девочки. Также в облцентре и Энгельсе родились три пары двойняшек.

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