В Ершове Саратовской области «четырнадцатая» столкнулась с «буханкой» – травмы получил подросток и трое взрослых

Вчера вечером, 24 декабря, в Ершове Саратовской области трое взрослых и подросток пострадали в автомобильной аварии, сообщает региональная ГИБДД.

Примерно в 20:30 на трассе Тамбов-Озинки столкнулись ВАЗ-2114 и УАЗ-3909, более известный под народным прозвищем «буханка».

Медпомощь на месте аварии оказали пассажирам «четырки» 13-летнему мальчику, двум женщинам 39 и 64 лет и 50-летнему водителю вазовской легковушки.

Как уточнил в своем Телеграм-канале министр здравоохранения Олег Костин, все они получили неопасные черепно-мозговые травмы, госпитализация ни одному пострадавшему, к счастью, не потребовалась.

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