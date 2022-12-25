В ночной аварии в Энгельсе погибло два человека

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области
Сегодня ночью, 25 декабря, в Энгельсе Саратовской области два человека погибли в ДТП, сообщает региональная Госавтоинспецкия.
Как уточнили в дорожной полиции, авария произошла у дома по адресу проспект Строителей, 47 – 36-летний мужчина за рулем KIA Cerato не справился с управлением, машину занесло на дороге, и она влетела в столб.
Водитель «Киа» и его 39-летний пассажир погибли на месте, обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками областной ГИБДД.
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