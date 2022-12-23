В Саратове оштрафовали предпринимателей-продавцов металлолома за попытку взятки полицейскому алкоголем

В Саратове фирму, которая занимается продажей отходов и металлолома, оштрафовали за попытку коррупционного правонарушения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как рассказали в пресс-службе надзора, один из сотрудников «Сарлом-Экспо» предложил полицейскому за отказ от проведения проверки фирмы алкоголь.

В отношении компании возбуждено уголовное дело о незаконном вознаграждении. «Сарлом-Экспо» оштрафовали на полмиллиона рублей, фирма оплатила штраф.

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