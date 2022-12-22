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НовостиОбщество22 декабря 2022 13:51

Градозащитница предложила открыть в Саратове музей «архитектурных деталей» и внедрять «умный снос»

Роман Хвалин

Участница градозащитного совета при Саратовской облдуме Лариса Дудина предложила создать в Саратове новый музей. Об этом общественница рассказала на заседании профильного совета в облдуме.

Дудина пояснила, что в Саратове нужно организовать музей «Коллекции архитектурных деталей», такие объекты возникают, как правило, при реставрации католических кирх губернии. Общественница отметила, что говорит не просто о музее, а о «научно-производственном центре», так что предложила обратиться к властям области по этому вопросу.

Также градозащитница заявила, что в Саратове должен применяться «умный снос», если историческое здание невозможно сохранить целиком. Так можно сохранить самые ценные детали здания, чтобы потом их отправить в музей.

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