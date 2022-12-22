Саратовцев попросили не вызывать врачей на дом с температурой 37

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин обратился к жителям региона в своем Телеграм-канале.

Костин напомнил, что из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ медработники региона работают в условиях повышенной нагрузки. Чиновник пояснил, что если жители Саратовской области продолжат вызывать врачей на дом при температуре 37 градусов, то систему здравоохранения ждет коллапс.

– У нас не хватит ни врачей, ни времени, чтобы выйти на эти адреса. В течение последних двух недель количество вызовов, поступающих на станцию скорой помощи, составляет 1200-1400 за сутки. Это втрое превышает обычную нагрузку. Колл-центры поликлиник перегружены. Выводим дополнительные машины, привлекли также такси для врачей. – объяснил министр.

Костин также напомнил, что записаться на прием ко врачу можно дистанционно, через мессенджеры.

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