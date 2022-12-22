Ребенок с Донбасса получит новогодний подарок от Романа Бусаргина

Роман Бусаргин на Елке в Кремле

Ребенок с Донбасса и двое ребят из Саратовской области получат новогодний подарок от Романа Бусаргина, о чем он пишет в своем Телеграм-канале.

В Кремле губернатор Саратовской области принял участие в акции «Елка желаний». Там он взял с елки 3 шарика. Сергей и Алиса из Саратовской области хотят получить игрушечную парковку и набор с кораблем спасателей. Максим из ДНР мечтает о планшете.

- Обязательно порадую ребят перед Новым годом. Проведем такую же акцию и в Саратовской области - перед началом еженедельного совещания с зампредами и министрами, - заявил Бусаргин.

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