Фото: Саратовский областной суд

Житель Саратова признался знакомой в убийстве собутыльника, а затем зарезал и ее. О вынесении приговора злоумышленнику сообщает Саратовский областной суд.

Преступление было совершено 11 июля 2021 года в одном из домов на улице Лебедева-Кумача. Оловянишников и трое его знакомых употребляли спиртные напитки. Во время застолья мужчины рассорились и Оловянишников не менее трех раз ударил оппонента в живот острым предметом. Потерпевший успел выбежать из квартиры, однако от полученных травм он скончался на следующий день.

После случившегося Оловянишников направился на проспект Строителей, где проживала его знакомая с которой он тоже сел пить. За рюмкой злоумышленник признался женщине в убийстве, а затем испугался, что она расскажет об этом в полиции и бросился на нее с ножом. Жертва получила 11 ударов колюще-режущим предметом и умерла.

В судебном заседании Оловянишников не признал вину и пытался убедить следствие, что 11 июля 2021 года он находился в городе Муроме, однако правоохранители смогли доказать его вину. В итоге суд приговорил виновного к 19 лет годам в колонии строгого режима.

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