Бывший глава Государственной жилинспекции Саратовской области возглавил Духовницкий район

Сергей Вербин

Сегодня, 22 декабря, экс-глава Госжилинспекции Саратовской области Сергей Вербин был избран главой Духовницкого муниципального района. Об этом сообщила пресс-служба министерства по делам территориальных образований региона.

21 ноября этого года Вербина освободили от должности начальника ГЖИ, его место занял Владимир Томашенцев.

Сергей Вербин принял присягу и официально вступил в должность. Глава ведомства Сергей Зюзин поздравил Вербина с назначением.

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