Жители Саратова пожаловались на извращенца возле школы. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня 21 декабря, в городском сообществе "Саратов Онлайн" появилась публикация от Игоря Каляева.

По словам мужчины, утром 21 декабря, в Саратове, в зарослях рядом со школой №44 был замечен удовлетворяющий себя мужчина, который наблюдал за идущими в школу детьми. При попытке задержать мужчину неизвестный выстрелил из травматического пистолета и убежал к Гимназии №87.

- Об этом было сообщено органам правопорядка. Родители, будьте внимательны! - рассказывает очевидец.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.