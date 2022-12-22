Жители Саратова пожаловались на извращенца возле школы. Об этом стало известно из соцсетей.
Сегодня 21 декабря, в городском сообществе "Саратов Онлайн" появилась публикация от Игоря Каляева.
По словам мужчины, утром 21 декабря, в Саратове, в зарослях рядом со школой №44 был замечен удовлетворяющий себя мужчина, который наблюдал за идущими в школу детьми. При попытке задержать мужчину неизвестный выстрелил из травматического пистолета и убежал к Гимназии №87.
- Об этом было сообщено органам правопорядка. Родители, будьте внимательны! - рассказывает очевидец.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.