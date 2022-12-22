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Саратовец изнасиловал женщину и угнал ее автомобиль — приговор. Информация опубликована СУ СКР по Саратовской области.

По данным суда и следствия, 30 мая 2021 года 36-летний мужчина находился у знакомой в ее квартире в Заводском районе, на 4-м Чернышевском проезде. Угрожая ножом и избивая, осужденный надругался над женщиной.

После этого он взял ключи от ее автомобиля и, продолжая угрожать убийством, отвел в машину. Насильные сексуальные действия повторились на открытом участке местности.

Саратовец приговорен к четырем с половиной годам колонии строгого режима.