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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:24

В Саратове установят мемориальную табличку Сергею Пускепалису

Табличка появится на доме №45 по улице Сакко и Ванцетти
Евгений Бадиков

В Саратове установят мемориальную табличку Сергею Пускепалису. Об этом сообщил председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев.

— Сегодня комиссия по монументально-декоративному оформлению комитета по архитектуре мэрии областного центра одобрила инициативу установить на фасаде дома № 45 по ул. Сакко и Ванцетти мемориальную табличку актеру и режиссеру театра и кино, Заслуженному артисту России Сергею Пускепалису. Ранее с таким предложением в мой адрес обратилось Окружное казачье общество Саратовской области.

Напомним, заслуженный артист России Сергей Пускепалис трагически погиб в Ярославской области в сентябре этого года, перегоняя "броневик" с гуманитарной помощью жителей и солдат в Донецкой народной республике. Пускепалис окончил саратовское театральное училище и больше 10 лет служил в ТЮЗе им. Киселева, помогал юным артистам из Саратова и театральному сообществу. Установить табличку планируется весной будущего года.