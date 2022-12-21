фото: Архив КП

В Саратовской области водитель чуть не зарезал начальника за отмену чаепития. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, 48-летний водитель одной из частных компаний в Балаково находился со своими коллегами в комнате отдыха, где в свободное время устроили чаепитие. Вошедшему 40-летнему мужчине, посчитавшему себя руководителем, это не понравилось, и он потребовал прекратить чаепитие и вернуться к работе.

Заявление мужчины вызвало шумное неодобрение в коллективе. Но сотрудник продолжал настаивать на своем, "употребляя жесткие эпитеты, характеризующие поведение коллег. Один из них в конечном итоге не выдержал и, схватив со стола нож, решительно направился в сторону 40-летнего мужчины, высказывая в его адрес угрозы физической расправы".

Потерпевший попытался покинуть помещение, но разозленный коллега с ножом в руках стал его догонять и успокоился лишь тогда, когда выгнал из помещения на парковку.

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