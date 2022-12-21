В ходе боев СВО погиб уроженец Ртищевского района

В спецоперации на Украине погиб уроженец Ртищевского района Саратовской области Алексей Матюнькин. Об этом сообщили в Телеграм-канале администрации района.

Соболезнования родным и близким погибшего бойца выразил губернатор региона Роман Бусаргин.

– Алексей Владимирович Матюнькин погиб смертью храбрых, защищая свою Родину. Его служба была историей образцового солдата и уважаемого боевого товарища. Вечная память герою! – написал Бусаргин.

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