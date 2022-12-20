Солдаты-срочники из Саратовской области провели занятия по огневой подготовке

Фото: пресс-служба ЦВО

Саратовские солдаты-срочники осеннего призыва 2022 года провели занятия по огневой подготовке на полигонах Центрального военного округа в Поволжье. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Учения состоялись в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Пензенской областях. Новобранцы учились занимать позиции в фортификационных сооружениях, стрелять по статичным мишеням на расстоянии до 200 метров и автомата Калашникова.

Занятия проходили под присмотром инструкторов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.