Солдаты-срочники из Саратовской области провели занятия по огневой подготовке

Фото: пресс-служба ЦВО
Саратовские солдаты-срочники осеннего призыва 2022 года провели занятия по огневой подготовке на полигонах Центрального военного округа в Поволжье. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Учения состоялись в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Пензенской областях. Новобранцы учились занимать позиции в фортификационных сооружениях, стрелять по статичным мишеням на расстоянии до 200 метров и автомата Калашникова.
Занятия проходили под присмотром инструкторов.
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