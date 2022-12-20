В Краснопартизанском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

Вчера вечером, 19 декабря, в Краснопартизанском районе Саратовской области водитель насмерть сбил мужчину и уехал. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Олег Костин.

Сообщение о пострадавшем поступило в 21:55 из поселка Горный. На улице Новая неизвестный автомобиль сбил пешехода. 52-летний мужчина скончался на месте.

Прибывшие на место медики ГУЗ «Краснопартизанская РБ» могли только констатировать смерть пострадавшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.