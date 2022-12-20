В Саратове хотят уменьшить нормативы на парковочные места у новостроек

В Саратове планируется уменьшить нормативы на парковочные места у новостроек. Об этом рассказала председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле гордумы.

Сейчас на одну квартиру в новостройке полагается 2 парковочных места. Теперь предполагается сократить это количество до 1,4 в доме бизнес-класса, 0,85 места на квартиру в стандартном жилье, 0,7 – в муниципальном и 0,5 – в специализированном.

Введение поправок планируется обсудить на заседании гордумы.

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