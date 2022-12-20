Сцена ревности в Заводском районе Саратова – работник автомойки избил коллегу черенком от лопаты

Фото: Архив КП

Вчера ночью, 19 декабря, в Заводском районе Саратова полицейские задержали сотрудника автомойки за нападение на коллегу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в полиции, инцидент произошел вчера ночью, 19 декабря, на автомойке по улице Орджоникидзе. 31-летний саратовец надеялся добиться расположения другой сотрудницы автомойки, но заметил ее с еще одним своим коллегой «за интимной сценой».

Ревнивый автомойщик схватил черенок от лопаты и стал бить им своего 30-летнего визави по голове. Полицейские задержали агрессивного автомойщика, пострадавшему потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

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