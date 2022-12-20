Саратовская похоронная фирма «Ритуал» оказалась на грани банкротства

Саратовская МУСПП «Ритуал» оказалась на грани банкротства. Компания имеет убытки в 17 миллионов рублей. Сегодня, 20 декабря, об этом рассказала на заседании постоянной профильной комиссии Саратовской городской думы директор предприятия Александра Умирова.

По мнению депутатов, муниципальному предприятию может грозить банкротство.

По словам директора, у компании стало гораздо больше конкурентов. Другой проблемой она назвала устаревшую имущественную базу.

- Предприятие несет огромные расходы на материально-техническое оснащение, - заявила Александра Умирова.

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