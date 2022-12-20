фото: пресс-служба губернатора

Саратовское предприятие реализует инвестпроект стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Бусаргин посетил предприятие «Промэлектроника», которое успешно реализует инвестиционный проект по созданию Центра тугоплавких металлов и сплавов. Завод был открыт в 1991 году, а в 2006 на его базе началось освоение нового направления – производство тугоплавких металлов методом порошковой металлургии. Сейчас на АО «Промэлектроника» реализуется инвестпроект стоимостью свыше 700 млн рублей и создается продукция из вольфрама и молибдена.

фото: пресс-служба губернатора

На сегодняшний день на заводе трудятся 160 человек, а за следующие три года штат планируют еще на 250 сотрудников, с ростом зарплаты на 68 процентов .

– Предприятие твердо стоит на ногах и у руководства есть четкое понимание будущего наращивание объемов выпускаемой продукции и повышение ее эффективности - считает губернатор.