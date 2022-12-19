фото: СУ СКР по Саратовской области

Бывшему сотруднику транспортной полиции выписали штраф в 700 тысяч за попытку «продать должность». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что экс-сотрудник Приволжского ЛУ МВД на транспорте в апреле 2021 года убедил жителя Саратова, что может помочь ему устроиться на работу в правоохранительные органы. В качестве платы за «услугу» мужчина просил 500 тысяч рублей, которые якобы будут переданы должностным лицам. Деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в этот же период времени мужчина пытался похитить у горожанина 150 тысяч рублей под предлогом получения доступа к государственной тайне.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу в 700 тысяч рублей и запретил занимать ему определенные должности в течение двух лет.

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