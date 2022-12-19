Жители поселка в Ленинском районе Саратова до вечера остались без горячей воды

Сегодня, 19 декабря, жители поселка Жасминный в Саратове до вечера остались без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского района города.

Отключена подача ресурса будет для жителей домов №1, 1а, 2, 2а, 2г, 4а,4б, 4в, 6, 6а, 6д, 8, 8а, 10а на улице Майской и №8, 10 и 12 на улице Строителей. Коммунальщики обещают закончить работы к 20 часам.

Чиновники сообщили также о прекращении подачи отопления в дома по адресу Саперная, 12 и 12а. Вернуть тепло в эти дома планируется к 17 часам.

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