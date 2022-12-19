В Саратовской области следователи организовали проверку из-за гибели пенсионера в собственной квартире

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственный комитет начал проверку из-за гибели пенсионера в Пугачеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Как уточняет релиз, вчера, 18 декабря, жильцы дома в Пугачеве Саратовской области почувствовали запах гари из квартиры и сообщили об этом правоохранителям. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело 66-летнего хозяина жилища, квартира была сильно задымлена из-за пищи, оставленной на плите.

Работник Следкома вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.

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