В Энгельсе водитель «Волги» сбил подростка – тот пытался перебежать дорогу в неположенном месте

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 декабря, в Энгельсе произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В дорожной полиции рассказали, что примерно в 18:10 у дома по адресу Полиграфическая, 53 «ноль пятая» «Волга» сбила несовершеннолетнего. Мальчик 2007 г.р. пытался перебежать дорогу в неустановленном месте перед близко движущейся «Волгой». В ГИБДД отметили, что пешеходный переход находился совсем рядом с местом происшествия.

Несовершеннолетнего пешехода с травмами госпитализировали.

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