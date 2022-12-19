В воскресенье в саратовском микрорайоне Солнечный водитель Volkswagen влетел в столб и получил травмы

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 18 декабря, в Кировском районе Саратова водитель Volkswagen пострадал в аварии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным дорожной полиции, ДТП произошло около 11:50 в микрорайоне Солнечный-2. На перекрестке улиц Тархова и Гришаева 41-летний мужчина за рулем Volkswagen Jetta не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП.
Пострадавшего водителя «Фольксвагена» госпитализировали с травмами.
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