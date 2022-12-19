фото: Архив КП

В Саратовской области коронавирусом заболели 63 человека за сутки. Об этом стало известно сегодня, 19 декабря, информацию предоставил региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 301 163 человека. С начала эпидемии выздоровело 294 405 человек, из них 42 за последние сутки.

У всех заболевших обнаружены признаки ОРВИ.

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