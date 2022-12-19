Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 5:47

В аварии с троллейбусом перед мостом Саратов-Энгельс пострадали две женщины

Роман Хвалин

В произошедшем сегодня, 19 декабря, утром столкновении троллейбуса с бетонным ограждением пострадали две женщины. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения в регионе Юрий Юрин.

Как уточнили в облспасе, в аварии травмы средней степени тяжести получили пассажирка и кондуктор, сейчас обе женщины госпитализированы. Юрин уточнил, что эти данные о пострадавших являются предварительными.

Напомним, сегодня около 7 утра на Славянской площади водитель троллейбуса врезался в опору моста. Другой транспорт в результате инцидента не пострадал, но попавший в аварию троллейбус перегородил въезд в Саратов для покровчан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.