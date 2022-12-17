Саратовский лицеист выиграл грант на свое изобретение по переработке пластика

Ученик 8 А класса Инженерного лицея в Саратове Андрей Якименко

Саратовский лицеист выиграл федеральный грант на свое изобретение по переработке пластика, о чем сообщает региональное министерство образования.

Ученик 8 А класса Инженерного лицея в Саратове Андрей Якименко представил свой проект «Устройство переработки пластика от 3D печати» на Саратовском форуме изобретателей и рационализаторов.

- Проект представляет переработку пластика от 3D печати. Мое устройство позволит перерабатывать пластиковые отходы и использовать полученный пластик заново, - заявил юный изобретатель.

Совет областной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) решил оказать Андрею финансовую поддержку на создание пилотной модели изобретения.