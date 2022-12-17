Сегодня, 17 декабря, тысячи саратовцев остались без отопления в выходной день. Об этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Аварийно-вскрышные работы на теплосетях проходят на пересечении улиц Большая Садовая и 2-я Садовая. В связи с ними приостановлена подача горячего водоснабжения и отопления по следующим адресам: Клочкова, 52/64, Политехническая, 77, Большая Садовая, 137, 1-я Детская, 36/40, 2-й Детский проезд, 34, 13/17, 9/11, 6/10, 2-я Садовая, 103/107, 103/107 (автомойка), 106б, 106в, 112, 112а, 3-й Комсомольский проезд, 25, 4-й Комсомольский проезд, 2/6

Снижены параметры подачи горячей воды по следующим адресам:

1-й пр. им. Разина, 3/7, 2-я Садовая, 100, 104а, 104б, 104в, 104г, 104д, 106, 65/71, 81, 81а, 83, 96а, 98, Аткарская, 12/14, Беговая, 10, 12б, 13, 3/9, 8, Большая садовая, 100а, 100б, 102, 82/90, 96, 96а, 98, 98а, Новоузенская, 141, 141а, 145, Степана Разина, 13/31, 2, 5, Аткарская, 1в.

Восстановить подачу горячей воды коммунальщики обещают сегодня 18 декабря в 2:00.

Телефон ЕДДС по Октябрьскому району: 65-98-74.

Телефон ПАО «Т Плюс» :24-57-36.