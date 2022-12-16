фото: Саратовский областной суд

В Саратовской области назначили пять новых судей. Об этом сообщает телеграм-канал облсуда.

Сегодня, 16 декабря, состоялось заседание квалификационной коллегии судей. В ходе заседания были рекомендованы кандидаты на должности председателей судов Саратовской области

Коллегия рассмотрела заявления о возможности рекомендации на должность судьи Арбитражного суда Саратовской области Романа Мукба, председателем Аткарского городского суда Саратовской области стал Сергей Вехов, председателем Саратовского районного суда Саратовской области - Павел Самыслов. Мировым судьей судебного участка №2 Волжского района назначили Ирину Простакову, а в Калининском районе мировым судьей стала Татьяна Бондаренко.

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