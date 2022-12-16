Жители Кировского района останутся без отопления ради ремонта труб

Воды вытекает на улицу и превращается в ледяные наросты

Завтра, 17 декабря, жители нескольких улиц в Кировском районе останутся без отопления на время ремонта труб. Об этом предупреждает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Ремонтные работы запланированы по адресу Геофизическая 42/48, где уже вторую неделю продолжается течь из трубы. На время работ прекращается подача горячей воды и отопления по адресам: ул. Аэропорт, ул. Жуковского, ул. Осипова, ул. Безымянная, ул. Геофизическая, ул. Зенитная, ул. Навашина, ул. Танкистов, ул. Артиллерийская.

Напомним, ранее саратовцы жаловались на заливающий кипяток улицу в этом районе.